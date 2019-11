Eine Reise ins Ungewisse

Wohler wäre dem Abteilungsleiter und Außenangreifer sowie seinem Trainer Iraj Shir Ali, wenn es vor der Partie nicht so viele Fragezeichen im eigenen Kader gäbe. Sebastian Förster fehlt definitiv, weil er als Trainer mit den Frauen des VfL Ahaus unterwegs ist. Dominik Vieth fällt mit Rückenproblemen aus, auch Lukas Messing ist angeschlagen. Timo Plate und Yannik Gröning sind beruflich eingebunden – da ist noch unklar, ob sie pünktlich mit auf die 170 Kilometer lange Reise gehen können.

Den Schwung aus dem beiden jüngsten Heimsiegen wollen sie Coesfelder mitnehmen und sich im Regionalliga-Mittelfeld weiter etablieren gegen einen Gegner, in dessen Reihen mit Tim Elsner ein langjähriger Bundesliga-Akteur mit von der Partie ist. Allerdings wird der SG 06 ein ganz wichtiger Faktor fehlen: das fantastische Publikum. „Angesichts der Entfernung werden wir wohl ohne eigene Zuschauer auskommen müssen“, bedauert Heuermann. Denn abgesehen vom großen Vorteil, in eigener Halle die Begebenheiten und Lichtverhältnisse genau einschätzen zu können, kommt in Coesfeld dieses Feuer von den Rängen hinzu. Diesmal müssen sie es anders wuppen. 7 Anpfiff: Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Rhein-Sieg-Gymnasium in Sank Augustin.