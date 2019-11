Mit Schmackes Richtung Schlagmann

Cricket – ein Sport, der in England bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann und dort im 18. Jahrhundert Nationalsport wurde. Später wurde das Spiel auch in der Karibik und Südasien bekannter. Coesfeld stand bisher nicht unter Verdacht, eine Cricket-Hochburg zu sein – das könnte sich aber ändern. „Wir sind angesprochen worden, ob wir so etwas nicht einrichten können“, erzählt Michael Laukamp. In der Tat sind es an diesem Tag zehn Personen, die sich im Sportzentrum Nord einfinden, um ihre Erfahrung weiterzugeben oder sich auch in die „Geheimnisse“ dieses Sports einführen zu lassen.

Darum geht es: zwei Mannschaften, in der Mitte des Spielfeldes ein „Pitch“ von etwa 20 Metern Länge und drei Metern Breite, an dessen Ende eine Konstruktion, das sogenannte „Wicket“, steht. Das muss vom Werfer getroffen werden – was wiederum der Schlagmann der anderen Mannschaft verhindern will, der den geworfenen Ball mit dem Schläger möglichst weit weg befördern will. Die Teammitglieder des Werfers müssen den dann so schnell wie möglich zurückbefördern.

Kompliziert? Einfach mal ausprobieren! Jeden Sonntag um 14 Uhr treffen sich alle Interessenten dazu im Stadion Nord an der Osterwicker Straße, kündigt Michael Laukamp an: „Wir wollen Leute dazu begeistern und sind gespannt, wie sich der Sport in Coesfeld entwickelt.“