Sechs Spiele, sechs Niederlagen, letzter Platz, so liest sich die Bilanz des Teams aus Haltern. „Einige der Niederlagen waren aber knapp“, denkt Haverkämper an das 20:22 des HSC gegen Borussia Dortmund III oder das 16:17 beim Tabellenzweiten HSG Hohenlimburg. „Diese Mannschaft ist sicherlich stärker als ihr Tabellenstand.“

Das soll sein Personal wissen, aber gewiss auch nicht mit vollen Hosen auflaufen. „Zumal wir in den letzten beiden Spielen phasenweise sehr stark aufgetreten sind“, lobt der Trainer. Mit dem 33:26 bei der SG Menden Sauerland Wölfe und dem jüngsten 37:29 gegen den TuS Bommern haben die Coesfelderinnen ihre Bilanz auf 7:3 Punkte ausgebaut und nun die Chance, sich mit zwei Auswärtssiegen heute in Haltern und am kommenden Samstag (23. 11.) beim Nachholspiel in Brambauer hervorragend in Stellung zu bringen. „Wir funktionieren aktuell als Kollektiv sehr gut“, verweist Haverkämper auf die Stärke seines Teams. „Dadurch sind wir für den Gegner schwer auszurechnen.“

Gegen das Team aus Haltern haben die DJK/VBRS-Damen im vergangenen Jahr in der Vorbereitung gespielt, um Meisterschaftspunkte allerdings noch nicht. „Eine Mannschaft mit einer aggressiven Deckung, zudem setzen sie teilweise auf die siebte Feldspielerin“, erklärt der Trainer, der lediglich auf Rückraumspielerin Maike Dieker verzichten muss. Dafür gibt es für Dirk Haverkämper ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Teamkollegen: Trainer in Haltern ist Andreas Stolz. 7 Anwurf: heute, 19.30 Uhr, Sporthalle Schulzentrum, Holtwicker Straße 3 in Haltern.