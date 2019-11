Sparkassen-Stadtpokal am Samstag

Coesfeld. Es geht wieder los mit dem Budenzauber: Der von der Sparkasse Westmünsterland ausgerichtete Fußball-Hallenpokal für die Coesfelder Jugendmannschaften findet am Samstag (23. 11.) ab 12 Uhr in der Halle I des Schulzentrums an der Holtwicker Straße statt. Die C-, D- und E-Junioren der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS, der SG Coesfeld 06 sowie der DJK Vorwärts Lette werden in den jeweiligen Altersklassen gegeneinander antreten. Die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr geplant. Gespielt wird wie in jedem Jahr nach dem Modus „jeder gegen jeden“. Beim jüngsten Turnier im Jahr 2018 haben die C I der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS, die D I der SG Coesfeld 06 und die E I der DJK-VBRS den Pokal für Platz eins mit nach Hause genommen und treten deshalb diesmal als Titelverteidiger an. Zuschauer sind während des gesamten Nachmittages willkommen. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung