Zwei Titel und ein sensationelles Podium

Coesfeld. Mit einem Quintett nahm die LG Coesfeld am an den westfälischen Crossmeisterschaften in Hamm teil. Die Erwartungen und Ambitionen waren dabei unterschiedlich. So wollte das U 16-Trio Johannes Frank, Jonas Dilkaute und Justus Rengshausen bei seinem Debüt „mal schauen, was geht und einfach nur ein gutes Rennen abliefern!“ Das Geschwister-Duo Nele (W 14) und Marco Sietmann (MJU 18) gehörte hingegen in ihren Altersklassen zu den Favoriten und wurde diesem Anspruch gerecht.

Von Allgemeine Zeitung