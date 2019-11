Ganz nah dran an der Tabellenspitze

Wirklich locker wirkte es nur in den ersten drei Minuten. Denn die DJK/VBRS-Damen erwischten einen Star nach Maß, führten durch zwei Treffer von Magda Hemker und ein Tor von Lea-Sophie Schneider schnell mit 3:0. Der Favorit auf Kurs? Eher nicht. Schon früh zeichnete sich ab, was die gesamte erste Halbzeit zum Problem geraten würde. „Wir haben sehr ordentlich angegriffen und unsere Konzeptionen gut durchgespielt“, erklärte der Trainer. „Aber in der Deckung haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen.“ Zu defensiv stand sein Personal, übte zu wenig Druck auf den Gegner aus, der immer wieder zu Toren kam. „Und das wurde im Verlauf der ersten Halbzeit noch immer schlechter“, schüttelte Haverkämper den Kopf. Brambauer glich aus, ging beim 5:4 erstmals in Führung (9.) und legte nach einem engen Spielverlauf in der Schlussphase richtig los: Vier Tore in Folge bescherten den Gastgeberinnen eine 16:13-Führung (28.). Mit 17:14 ging es in die Kabine.

Dort gab es Gesprächsbedarf. Das zeigte nach dem Seitenwechsel tatsächlich Wirkung: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns in der Abwehr deutlich gesteigert und waren viel präsenter“, lobte Dirk Haverkämper sein Team. Bis zum 22:20 in der 41. Minute lag Brambauer noch vorne, dann gelang den Coesfelderinnenn die Wende zum 22:23. Noch einmal hieß es 24:23 für den VfL, ehe drei Tore in Folge von Juliana Hüls (2) und Maike Dieker zum 24:26 (50.) die Zeichen endgültig auf Sieg stellten.

Allerdings versäumten es die DJK-Damen auch in dieser Phase, für klare Verhältnisse zu sorgen. „Wir haben mal wieder einige klare Chancen liegenlassen“, stellte der Trainer fest. Brambauer verkürzte jeweils auf einen Treffer, schaffte nach dem 26:28 durch Juliana Hüls das 27:28 – und da standen noch satte zweieinhalb Minuten auf der Uhr. „Der Gegner hat noch einen langen Angriff gefahren, aber diesmal haben wir nichts zugelassen“, zeigte sich Haverkämper erleichtert. Sein Team brachte den knappen Vorsprung über die Zeit – der fünfte Sieg in Folge war eingefahren.

Diese Erfolgsserie beschert der DJK-VBRS am kommenden Samstag (30. 11.) ein echtes Topspiel: Die Coesfelderinnen als Tabellenzweiter mit nunmehr 11:3 Punkte empfangen um 17 Uhr in eigener Halle den Spitzenreiter Lüner SV, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Auf diesen Knüller vor den eigenen Fans freuen sie sich – „aber dann müssen wir eine deutlich bessere Leistung abrufen als zuletzt in Haltern und jetzt in Brambauer“, betont Dirk Haverkämper. „Sonst wird es sehr schwer, gegen Lünen etwas zu holen.“ 7 VfL Brambauer – DJK Coesfeld-VBRS 27:28; Maike Kreikenberg und Jule Bömer (im Tor), Christel Daldrup (6), Magda Hemker (6/4), Lea Hemker (5), Juliana Hüls (4), Maike Dieker (3/2), Britta Reckers (2), Diana Waning (1), Lea-Sophie Schneider (1), Christin Thiery, Lu Ann Dirks, Melanie Moersig.