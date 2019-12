„Stele“ räumt im Sommer die Bank

Lette. Das Ziel ist klar gesteckt, und davon wollen sie keinen Millimeter abrücken. „Wir werden dafür sorgen, dass Vorwärts Lette in der kommenden Saison das vierte Jahr in Folge in der Kreisliga A spielt“, betont Frank Stening. So lautet die Mission, die er bis Ende Mai gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sascha Peters umsetzen will – und dann ist Schluss. Im Sommer wird das Trainerteam aufhören, Stening nach dann drei Jahren an der Bruchstraße.

Von Frank Wittenberg