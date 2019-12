Premiere für die Kicker von der Alm

Coesfeld. Die Premiere bei der 44. Auflage gehört einen Traditionsverein, der auf dem besten Weg in die Erstklassigkeit ist. „Wir haben zum ersten Mal Arminia Bielefeld dabei“, freut sich Sascha Beunings über die Zusage des Zweitliga-Spitzenreiters für das Altliga-Turnier der SG Coesfeld 06, das am Samstag (11. 1.) in Halle 1 des Schulzentrums an der Holtwicker Straße steigt. Insgesamt werden sieben Mannschaften um den Titel kicken – einmal mehr mit etlichen „Alt-Internationalen“, die auf dem Parkett zeigen wollen, dass sie nichts verlernt haben.

Von Frank Wittenberg