Heimspiel-Spektakel mit Spendenaktion

Coesfeld (fw). Ein Heimspiel steht noch an für die Volleyballer der SG Coesfeld 06 – und dafür hat sich die Abteilung etwas Besonders einfallen lassen: Am Sonntag (15. 12.) wird im Rahmen eines Familiennachmittages das Cafeteria-Angebot erweitert. „Dort sind Spenden möglich“, kündigt Abteilungsleiter Philipp Heuermann an. „Den Betrag, der dort gesammelt wird, stellen wir anschließend dem Krankenhaus-Clown der Christophorus-Kliniken zur Verfügung.“ Die Anregung zu dieser besonderen Aktion zum Jahresabschluss sei aus der Abteilung gekommen und werde gerne beim Spiel der ersten Mannschaft umgesetzt: „Wir haben ja in unseren Heimspielen eine große Reichweite.“ Die SG 06 trifft am Sonntag um 17 Uhr in Halle 1 des Schulzentrums auf den Mitaufsteiger TuS Iserlohn.

Von Frank Wittenberg