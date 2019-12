Glücksfee Linus sorgt für Spannung

Coesfeld. Linus weiß, was sich gehört. Als der Sechsjährige in seiner Funktion als Glücksfee erstmals in den Lostopf greift, zieht er auf Anhieb „seinen“ Verein. „DJK Coesfeld-VBRS“, grinst er. „Zum Glück!“ Auch danach beweist er ein glückliches Händchen und beschert dem Fußball-Hallenturnier um den Cup der VR-Bank Westmünsterland zwei attraktive Gruppen. Gespielt wird am Samstag (4. 1.) ab 14 Uhr in Halle 1 des Schulzentrums.

Von Frank Wittenberg