LG-Quartett im D-Kader NRW

„Wir gratulieren den Athletinnen und Athleten, die es in das goldgas Talent-Team NRW geschafft haben“, freut sich Mathias Fleck, Leiter Vertriebsmarketing bei der goldgas GmbH. „Durch die professionelle Förderung erhalten die Mädchen und Jungen beste Voraussetzungen, um sich im Laufe der nächsten Jahre für die Leistungskader des DLV zu empfehlen.“

Für das goldgas Talent-Team NRW qualifiziert haben sich aus dem Reihen der LG Coesfeld: Ida Lefering (Jahrgang 2004), Lauf; Johanna Rier (2004), Weitsprung; Nele Dieker (2004), Speerwurf; Pia Meßing (2005), Siebenkampf.

Junge Menschen nach ihrem Eintritt in den Leistungssport gezielt weiter zu fördern und an Spitzenleistungen heranzuführen, ist das Ziel des goldgas Talent-Teams NRW. Hervorgegangen aus dem Landeskader (D-Kader NRW) FLVW, unterstützt der Energieversorger goldgas GmbH als Namensgeber und Ausrüster das Auswahlteam seit 2017. Sportlich bietet das goldgas Talent-Team NRW vielversprechenden Leichtathletinnen und Leichtathleten ab der Altersklasse U 16 ein sportliches und organisatorisches Umfeld zusätzlich zum täglichen Trainings- und der Wettkampfbetrieb auf Vereinsebene. goldgas und der FLVW leisten wichtige Grundlagenarbeit, um immer wieder neue Talente an die Bundeskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes heranzuführen.