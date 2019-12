Tolles Comeback, furioses Finale

Coesfeld. Die wilde Fahrt auf der Berg- und Talbahn brauchte noch ein furioses Finale. Maike Kreikenberg war diejenige, die für den spektakulären Showdown in den Mittelpunkt rückte: Sieg oder „nur“ ein Unentschieden, das lag 20 Sekunden vor dem Ende in den Händen der Torfrau. Und die wehrte tatsächlich den Siebenmeter der bis dahin tadellosen Julia Koopmann ab. „Die Zuschauer haben in der Endphase richtig Alarm gemacht“, wusste Dirk Haverkämper, wer zusätzlich den Ausschlag zum hauchdünnen 26:25-Sieg seiner DJK/VBRS-Handballerinnen gegen Borussia Dortmund III gegeben hatte. „Dann klappt auch sowas.“

Von Frank Wittenberg