Pflichtsieg ohne Feuerwerk

Dabei ging es in allen drei Durchgängen lange Zeit eng zu. Teilweise lagen die Coesfelder um Trainer Iraj Shir Ali sogar hinten, ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. „Wir waren heute fehleranfälliger als zuletzt“, urteilte Heuermann. Und der Gegner aus Iserlohn, in der Tabelle mit nur drei Punkten schon abgeschlagen, hatte in den vergangenen Wochen knappere Ergebnisse hingelegt, meist auch einen Satz gewonnen.

Das gelang ihnen in Coesfeld nicht. Denn eines hatten alle drei Durchgänge gemeinsam: Als es in die entscheidende Phase ging, produzierten die SG’ler deutlich weniger Eigenfehler als die Gäste. Im ersten Satz ging es über die Zwischenstände von 4:5, 10:10 und 17:16 in den Endspurt, in dem die Gastgeber die letzten Punkte allesamt für sich verbuchten und 25:20 gewannen. Durchgang Nummer zwei entwickelte sich noch enger. 18:16 und 23:21 lagen die Coesfelder vorne, aber Iserlohn glich noch einmal zum 23:23 aus. Thomas Wittkowski sorgte für das 24:23, anschließend landete der TuS-Angriff im Netz – das war der beruhigende 2:0-Zwischenstand.

Zu beruhigend? Jedenfalls tat sich die SG 06 im dritten Satz schwer, wirklich in die Gänge zu kommen. Zwar sorgte Erik Kerp beim 6:5 erstmals für eine Führung, dann aber hieß es 11:13 und sogar 13:17 – das roch nach einem vierten Durchgang. Eine Aufschlagserie von Yannick van Dijk machte aus dem 17:19-Rückstand eine 22:19-Führung. Beim 24:21 schlug Thomas Wittkowski den ersten Matchball noch ins Netz, dann donnerte Lukas Messing in den Iserlohner Block, von wo der Ball ins Aus sprang: 25:22, das Ding war durch.

Drei Punkte, allein das war wichtig. „Außerdem haben wir heute gut durchgewechselt“, erklärte Philipp Heuermann, denn Iraj Shir Ali hatte unter anderem Timo Plate in die Startformation beordert. Mit dem Sieg hat sich die SG 06 deutlich von den unteren Rängen abgesetzt – aber der Blick richtet sich ohnehin in andere Regionen. Acht von zehn Spielen der Rückrunde gewinnen, das große Ziel hatte der Trainer ausgegeben. „Aufgabe Nummer eins erfüllt“, durfte Philipp Heuermann einen Haken machen. Zudem wurde der Außenangreifer nach der Partie vom gegnerischen Trainer zum wertvollsten Spieler gekürt. Hochverdient, fand Erik Kerp mit einem Augenzwinkern: „Philipp hat uns schon die ganze Woche emotional abgeholt und optimal eingestellt.“ 7 SG Coesfeld 06 – TuS Iserlohn 3:0 (25:20, 25:23, 25:22).