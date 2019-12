Vorzeitige Bescherung beim VfL

Die Laune könnte kaum besser sein am Helker Berg. 27 Punkte und Platz sieben lautet die Zwischenbilanz nach dem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den VfB Alstätte – was dem Club, der im Sommer nur durch den freiwilligen Rückzug der DJK Coesfeld-VBRS das Bezirksliga-Ticket gelöst hat, wohl nur wenige Experten zugetraut hätten. „Die Jungs ziehen einfach super mit“, sieht Gieseler den Schlüssel des Erfolgs in einem tollen Zusammenhalt. Trotz aller Nackenschläge durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle blieben die Köpfe immer oben.

Dieses Gemeinschaftsgefühl liegt auch Uwe Mertens und Carsten Teltz, die im Mai die Verantwortung für die Fußballabteilung übernommen haben, sehr am Herzen. „A-Jugendliche und Spieler aus der zweiten Mannschaft haben immer wieder ausgeholfen“, erklärt Mertens. „Die Bereitschaft ist da und die Absprachen funktionieren sehr gut.“ Einen hervorragenden Weg habe der VfL eingeschlagen – umso wertvoller sei die Zusage des Trainers und seines Teams, um die Entwicklung kontinuierlich fortsetzen zu können.

Eben diese gute Atmosphäre im Verein war für Yannick Gieseler ein wesentlicher Grund, für eine zweite Saison zuzusagen. Und das trotz der Anfrage eines sportlich interessanten Kandidaten aus dem Raum Münster. „In Billerbeck kann ich sehr gut arbeiten und Erfahrungen sammeln, die für eventuell spätere Aufgaben noch sehr wichtig sein können“, sagt der 35-Jährige, der zudem ab dem Sommer endlich die kurzen Wege genießen will: Sein Hausbau in Nottuln ist gestartet, was den Aufwand für den Wolbecker deutlich verringern wird. Sehr zu Freude seiner Frau Carolin und seiner Kinder Maximilian (4) und Charlotte (2). Wobei Gieseler natürlich wichtig war, dass seine beiden Co-Trainer ebenfalls weitermachen: Philipp „Pepe“ Daldrup, der verlängerte Arm auf dem Feld, und Steffen „Horst“ Schudy. Auch für die Unterstützung von Daniel „Dübby“ Dübelede, der sich um die Torhüter kümmert, ist er sehr dankbar.

Fakt ist: Der Kader muss größer werden. Denn immer wieder musste der Trainer wegen etlicher Ausfälle improvisieren, was aber hervorragend funktioniert hat. „Trotzdem müssen wir sehen, dass wir vielleicht noch zwei bis drei Spieler dazubekommen, auch wenn in Billerbeck natürlich kein Geld bezahlt wird“, blickt Gieseler voraus. Vor allem aber will der Trainer, der sich gleich an seiner ersten verantwortlichen Station einen Namen für seine akribische Vorbereitung gemacht hat, die positive Entwicklung beim VfL vorantreiben: „Da steckt noch eine Menge drin!“