Der Wintermeister macht im Sommer Schluss

Ein Entschluss, der Hendrik Schemmer nicht restlos eiskalt erwischt hat. „Denis wollte ja schon vor einem Jahr seinen Abschied verkünden und ein Sabbatjahr einlegen“, erklärt der Teamleiter Sport Senioren in der DJK/VBRS-Fußballabteilung. Als der schwierige Zusammenschluss zwischen erster und zweiter Mannschaft notwendig geworden sei, habe er doch mit vollem Einsatz weiter angepackt. „Allerdings kann ich gut verstehen, dass er sich dann jetzt seine Auszeit nehmen will.“

Die berufliche Belastung als Berufssoldat im Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr in Mönchengladbach, vor allem aber die Familie mit seiner besseren Hälfte Britta sowie den beiden Kindern Ena (10) und Matti (5), all das ist nicht einfach unter einen Hut zu bringen mit den 100 Prozent Einsatz für den Fußball. „Ich brauche einfach mehr planbare Freizeit“, betont Koopmann. Mehr Flexibilität, auch mal mit der Familie und Freunden etwas zu unternehmen. Kein Abschied für immer vom Trainerjob – „aber jetzt möchte ich ein Break machen.“

Die wohl kaum für möglich gehaltene Erfolgswelle nach dem Neuaufbau macht die Entscheidung nicht einfacher. Platz eins nach 18 Spieltagen, drei Punkte vor dem großen Titelfavoriten und Ortsrivalen SG 06, das hätten der DJK-VBRS wohl nur die wenigsten Experte zugetraut. „Die sportliche Entwicklung hat deutlich besser als erwartet geklappt“, freut sich der Trainer über die schnelle Vereinigung der Kicker aus erster und zweiter Mannschaft zu einem neuen Team. Genau diesen Weg will er bis zu seinem allerletzten Arbeitstag im Sportzentrum West vorantreiben. „Den Schwung mitnehmen, die Fehler, die wir noch machen, abstellen“, gibt er die Ziele für die weitere Rückrunde vor. Dabei soll Platz eins nicht das Maß aller Dinge sein. „Natürlich möchte ich unsere Vorgabe etwas nach oben korrigieren“, lächelt Koopmann, der vor der Saison die Ränge eins bis sechs ins Visier genommen hat. „Mit Platz sechs wären wir nach dieser Hinrunde aber nicht mehr zufrieden.“ Unter die ersten Vier sollten sie schon einlaufen. Der Meistertitel? „Wir würden uns nicht dagegen wehren“, sagt Denis Koopmann. Aber es gilt: alles kann, nichts muss.

Für Hendrik Schemmer und das Abteilungsteam um den Vorsitzenden Christian Lechtenberg beginnen stressige Tage. „Wir müssen jetzt die Fühler ausstrecken und Kontakte knüpfen“, weiß Schemmer um die anstehende Arbeit. Er geht fest davon aus, bei dem ein oder anderen Interessenten auf offene Ohren zu stoßen: „Wir haben einen Kader mit viel Potenzial.“ Auch die ersten Gespräche mit den Spielern seien bereits aufgenommen worden.

Denis Koopmann will seinerseits bis zum letzten Spieltag mit vollem Einsatz arbeiten. 2016 hat er die DJK/VBRS-Reserve von Frank Oelmann übernommen und prompt den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft. Nach drei Jahren hat er im Sommer die erste Mannschaft übernommen. Jetzt will er die dringend nötige Pause einlegen. So ganz wird ihn der Fußball in der „Sabbatzeit“ aber nicht loslassen, fürchtet der 42-Jährige: „Mein Sohn Matti gehört zu den Minis beim SuS Hochmoor – vielleicht bringe ich mich da etwas aktiver ein.“