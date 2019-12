Vor heimischen Publikum konnte Angreifer Oliver Schmitz wie in der Vorwoche krankheitsbedingt nicht mitwirken, so dass Trainer Thomas Langer erneut zu einigen personellen Wechseln gezwungen war. Trotz der Umstellungen gelang der SG im ersten Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Düdenbüttel die Revanche für die im Hinspiel erlittene Niederlage. Während die ersten beiden Sätze noch ausgeglichen verliefen (11:4 und 4:11), bekam die SG den Gegner und vor allem deren unangenehmen Ball danach immer besser in den Griff. Mit 11:9 und 11:4 sicherten sich die heimischen Faustballer die Folgesätze und damit die Auftaktpartie mit 3:1.

Im zweiten Spiel gegen den von der Papierform eigentlich schwächeren Gegner aus Brettorf ließ die SG dann jedoch die große Chance aus, sich bereits vor Weihnachten endgültig aus dem Abstiegskampf in der Zweiten Liga zu verabschieden. Das Spiel gegen die gut aufgelegte Reserve aus Brettorf ging verdient mit 0:3 (6:11, 13:15, 7:11) an die Niedersachsen, die es immer wieder schafften, die vielen Ungenauigkeiten im Spiel der Heimmanschaft in Punkte umzumünzen.

So blieb am Ende erneut die Spieltags-Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage, die sich auch im Gesamt-Tabellenbild wiederspiegelt. Nach fünf von acht gespielten Spieltagen liegt die SG Coesfeld/Nottuln mit ausgeglichenem Punktekonto (10:10) auf Rang fünf und damit genau in der Mitte der Tabelle. Fortgesetzt wird die Meisterschaftsrunde am 18. Januar mit den Spielen beim TV Wahlscheid und Ohligser TV.