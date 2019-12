Youngster und Routinier gemeinsam bei Titelkämpfen

Coesfeld. Toller Erfolg für die aktiven Tischkicker in der SG Coesfeld 06: Der Älteste und der Jüngste aus der Gruppe fahren am 25. Januar 2020 zur deutschen Meisterschaft. Für Lenny Göckener, erst neun Jahre jung, ist es das erste Großereignis, in dem er sich im Einzel und im Doppel behaupten kann. Sein gleichaltriger Doppelpartner Fabian Honekamp aus dem hohen Norden wurde ihm zugelost. Für Herbert Bölt, der auf der aktuellen Rangliste auf Platz drei steht, ist es bereits die siebte Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Hamburg. Damit kehrt Bölt wieder dorthin zurück, wo er im Jahr 2017 den ITSF World Cup erfolgreich bestritten hat. Zum ersten Mal spielt der 71-jährige Bölt in der neuen Ü 63-Gruppe mit seinem Bundesliga-Spielpartner Matthias Töller aus Elsdorf. Die SG 06-Spieler freuen sich auf zwei spannende Tage mit tollem Tischfußballsport.

Von Allgemeine Zeitung