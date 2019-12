Der Kreisleichtathletik-Ausschuss hatte für Ida Lefering (LG Coesfeld) entschieden, die neben vielen weiteren Titeln in diesem Jahr Deutsche Vizemeisterin über 800 Meter bei den U16-Meisterschaften in Bremen wurde. Bei der männlichen Jugend fiel die Wahl auf Marco Sietmann (LG Coesfeld), der in einem dramatischen Finale Platz acht bei den Deutschen U 18-Meisterschaften im 2000-Meter-Hindernislauf verteidigte.

Als besondere Gäste begrüßte der Kreisausschuss Ahaus/Coesfeld neben dem Kreisvorsitzenden Willy Westphal und Karin Wesseler als Vertreterin der Sparkasse Westmünsterland auch den Vizepräsidenten Leichtathletik des FLVW, Peter Westermann mit Ehefrau. In kurzen Grußworten zeigten sich Willy Westphal und Peter Westermann erfreut über die vielen Athleten, die mit ihren Eltern erwartungsvoll in der Aula des Vredener Gymnasiums Georgianum saßen.

Ebenso begeistert war der Vizepräsident Leichtathletik über die Auszeichnungen im Kreisleichtathletik-Cup der Sparkasse Westmünsterland, bei dem nicht nur die Leistung allein, sondern auch die Ausdauer und Beständigkeit der Kinder belohnt wird: Durch die Teilnahme an fünf von zehn ausgewählten Disziplinen bei Kreisveranstaltungen können sich die Kinder und Jugendlichen im Sportkreis sich schon die Teilnahme an dieser Ehrung sichern.

In seinen Begrüßungsworten betonte Wettkampfwart Bernhard Bußmann die Wichtigkeit dieser Cupwertung für die Kreisleichtathletik und verwies auch stolz auf die Verlängerung der Kooperation mit der Sparkasse Westmünsterland Anfang des Jahres, die eine solche Ehrung erst möglich mache. 240 Pokale und Urkunden wurden anschließend durch den Kreisleichtathletik-Ausschuss an die fleißigen Athletinnen übergeben. Jahrgangsweise wurden die Kinder und Jugendlichen von Franz-Josef Sträter einzeln aufgerufen und bekamen auf der Bühne ihren verdienten Applaus.

Weitere 44 Jugendliche freuten sich über ein neues Sweatshirt vom Kreisvorstand, das sie für ihre überragenden Leistungen 2019 überreicht bekamen. Für diese Ehrung muss mindestens ein Titel bei einer Westfalenmeisterschaft oder mindestens Platz eins bis drei in der westfälischen Bestenliste erreicht werden.