Über Coesfeld nach Tokio

„Matze“ Mester bleibt sich treu. Für jeden Spaß ist der 33-Jährige zu haben – wenn es aber um dieses große sportliche Ziel geht, fährt die Konzentration hoch bis zum Anschlag. „Ich bin Weltmeister, Europameister, Vize-Paralympicsgewinner“, listet er die größten seiner zahlreichen Erfolge auf. Aber dieser Titel bei den Olympischen Spielen der Behindertensportler, der steht noch auf der To-Do-Liste des Coesfelders, der sich schon seit 2012 ausschließlich auf das Speerwerfen konzentriert.

Für den Tokio-Traum nimmt er schweren Herzens sogar die vorübergehende räumliche Trennung von seiner Freundin Alina Kenzel in Kauf. Seit zweieinhalb Jahren sind Mester und die 22-jährige Kugelstoßerin ein glückliches Paar, das sich von rund 40 Zentimetern Größenunterschied so gar nicht beeinflussen lässt. Bisher haben sie im Raum Stuttgart gewohnt und vor Ort trainiert, jetzt werden für einige Monate 500 Kilometer Distanz zwischen ihnen liegen. „Einerseits schade, aus sportlicher Sicht aber vielleicht gar nicht so schlecht“, sagt Mester. „Jeder bereitet sich konzentriert auf sein großes Ziel vor. Für ihn sind es die Paralympics, für Alina die Olympischen Spiele, die vier Wochen zuvor in Tokio stattfinden. „Ich starte weiter für den 1. FC Kaiserslautern, auch mein Heimtrainer Markus Reichle bleibt“, erzählt der 33-Jährige. Trainiert wird aber vornehmlich in Münster und Köln, in bestimmten Trainingsphasen auch wie bisher in Stuttgart.

Die Paralympics-Medaille soll die Krönung der so erfolgreichen Karriere sein, wenn auch wohl noch nicht der Abschluss. „Ich könnte mir vorstellen, anschließend noch eine EM oder WM mitzunehmen“, blickt Mathias Mester voraus. Eine WM, die er 2019 verpasst hat: Als die Para-Sportler in Dubai um die Titel kämpften, musste er daheim bleiben. „Die Qualifikation hatte ich geschafft, aber dann kamen leider wieder die Rückenprobleme.“ Schweren Herzens traf er die Entscheidung, die Saison frühzeitig abzubrechen – was nun aber zum Vorteil gereichen soll. „So ist mir mehr Zeit zu regenerieren geblieben“, lächelt Mester. „Und ich konnte zwei Monate früher in die Vorbereitung auf Tokio einsteigen.“

Eine Vorbereitung, die klar getaktet ist. Jeden Tag wird trainiert, außer sonntags. Zwei bis drei Stunden, an manchen Tagen kommt noch Physiotherapie hinzu. Denn Mester weiß genau: „Ich muss sehr auf meinen Rücken achten.“ Die persönliche Schwachstelle im Körper, die ihm schon häufiger einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mittlerweile kann er sehr intensiv in sich hineinhorchen, weiß oft schon beim morgendlichen Aufstehen, wie fit oder vorsichtig er unterwegs sein kann. „Ich bin da erfahrener geworden und auch in der Nachbereitung sehr gut aufgestellt.“ Hartes Training, die Wettkämpfe, diese Belastungen sind nicht immer von Vorteil, da macht er sich nichts vor: „Aber der Leistungssport ist meine Leidenschaft.“

Für Tokio setzt er noch einmal alles auf eine Karte. Mathias Mester weiß, dass er ordentlich draufpacken muss. Mit seinen 37,55 Metern aus der WM-Qualifikation wäre er letztlich Fünfter gewesen, der Weltrekord mit dem Speer in seiner Klasse liegt mittlerweile bei 44,30 Metern. „Ich habe aber noch deutlich Luft nach oben“, versichert er.

Bei allem Ehrgeiz: Natürlich freut sich der 33-Jährige erst einmal auf Weihnachten. Das Fest feiert er im Kreis seiner Familie – und mit seiner Freundin. „Alina kommt am ersten und zweiten Weihnachtstag nach Coesfeld“, lächelt „Matze“ Mester. „Dann zeige ich ihr die Metropole.“