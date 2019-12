Oldies wollen Treppchen stürmen

Rund 25 Kicker tummeln sich immer donnerstags in der Sporthalle ab Schulzentrum, wo seit November die Vorbereitung auf den großen Auftritt läuft. Damit nicht genug: „Montags trainieren wir auf dem Platz“, berichtet Hellenkamp. „Auch im Winter.“ Und da gibt es einige Kandidaten, die heiß auf einen Kaderplatz für den Saisonhöhepunkt sind. Gesetzt ist Raphael Maiwald zwischen den Pfosten – ansonsten plagt den Teamchef die Qual der Wahl.

Auch unter freiem Himmel sorgt die SG 06 für reichlich Betrieb. Gleich drei Mannschaften gehen in dieser Saison in den Wettbewerb um den Kreispokal. Für die U 32 kam im Viertelfinale das Aus mit einer 2:4-Niederlage nach Verlängerung beim SuS Stadtlohn, die Ü 40 hatte Pech mit einer knappen 3:4-Niederlage im Achtelfinale beim FC Ottenstein. Die Ü 50 kickt demnächst gegen die SpVgg Vreden um den Halbfinal-Einzug.

Vorher aber steht das Spektakel auf dem Hallenparkett an. Einmal mehr haben Abteilungsleiter Sascha Beunings und sein Team ein illustres Feld zusammengestellt, erstmals mit den Oldies des Zweitliga-Herbstmeisters Arminia Bielefeld. „Darauf sind wir sehr gespannt“, blickt Marc Hellenkamp voraus. Außerdem werden Vorjahressieger Heracles Almelo, Preußen Münster, SG Wattenscheid 09, MSV Duisburg und SC Paderborn in Halle 1 des Schulzentrums zaubern. Mit den Paderbornern verbindet die Coesfelder mittlerweile eine enge Freundschaft. „Da haben wir in diesem Jahr schon zum dritten Mal gespielt, mit anschließendem Besuch auf dem Libori-Fest“, erzählt Hellenkamp. „Diese Kontakte, die auch über unser Turnier entstehen, sind immer wieder schön.“ Zudem genießen auch die Gastmannschaften die Gelegenheit, sich mit anderen Teams zu messen.

Wohin die Reise für die SG 06 diesmal geht? Schwer einzuschätzen. „Man weiß ja nie genau, mit welcher Besetzung die anderen Vereine anreisen“, sagt der Teamchef. Bei allem Ehrgeiz steht aber ohnehin der Spaß im Vordergrund – und das besondere Erlebnis, vor einer großen Kulisse zu kicken: „Das Publikum und die Stimmung in Coesfeld sind immer super.“ 7 Das Altliga-Turnier der SG Coesfeld 06 findet am Samstag (11. 1.) ab 13 Uhr in Halle 1 des Schulzentrums an der Holtwicker Straße statt.