Mit den letzten Körnern noch auf das Podium

Den kräftezehrenden Verlauf der Rennserie spiegeln auch die Ergebnisse wider. Nach zwei zweiten Plätzen in Dorsten und Emsdetten hatte Hüwe sogar die Führung in der Gesamtwertung der Mastersklasse übernehmen können. In Euskirchen dann der Schreckmoment: Nach einem Plattfuß am Vorderrad eilen die Konkurrenten davon, für eine Rückkehr in die Spitzengruppe fehlt die Spritzigkeit. Zu allem Überfluss fehlen die verschossenen Körner auch in der Folgewoche. Zwar liegt dem Mountainbiker der anspruchsvolle Kurs in Hürth bei Köln, aber die schweren Beine tragen ihn „nur noch“ zu Platz vier.

„Im Finale habe ich dann alles rausgehauen und bin gleich am Start auf Attacke gefahren“, berichtet Hüwe vom letzten Lauf in Pulheim. Und die Rechnung geht auf: Zwar kann er das hohe Tempo nach zwei kleineren Fahrfehlern nicht bis zum Schluss halten, sichert sich mit der Taktik aber Rang drei in der Tageswertung und besteigt mit Platz zwei auch in der Gesamtwertung das Podium.