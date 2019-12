Wertvolle Hilfe im Titelkampf

Den Kontakt hat Zoui Allali geknüpft, der Kevin Brenneke aus seiner Zeit bei der SpVgg Erkenschwick und auch durch die berufliche Tätigkeit als Physiotherapeut kennt. Über die Zusage des Rekeners, der zuletzt für den A-Ligisten TuS Velen gespielt hat, sind die SG-Verantwortlichen froh. „Unser Kader ist mit derzeit 18 Spielern zu klein“, erklärt Allalis Trainerkollege Christoph Klaas. Mit der Neuverpflichtung bestehe die Chance, sich in der Defensivabteilung breiter aufzustellen. „Und Kevin wird uns auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen“, sagt Klaas über den 26-Jährigen, der am liebsten zentral spielt, als Sechser oder in der Innenverteidigung.

Diese Neuverpflichtung soll zugleich die einzige Veränderung zu Rückserie sein, erläutert Dirk Lowak – wobei es noch einen Comebacker geben wird: „David Herting hat nach seiner Hüft-OP grünes Licht von den Ärzten bekommen und darf zur Wintervorbereitung wieder ins Training einsteigen“, freut sich der Sportliche Leiter. Ein sehr positives Signal auch für die Mannschaft, ergänzt Christoph Klaas: „David war in all den Jahren immer ein Leistungsträger.“ So wird lediglich Tim Püttmann wegen einer Knieverletzung vorerst ausfallen.

Weitere positive Nachrichten hält Dirk Lowak mit Blick auf die nächste Spielzeit 2020/21 parat: „Die Gespräche mit unseren Spielern sind schon sehr weit, und ein Großteil hat bereits die Zusage für die neue Saison gegeben“ – darunter auch Torjäger Lucas Jacobs, bei dem die Interessenten regelmäßig Schlange stehen. „Sicherlich müssen wir den Kader aber noch etwas aufstocken“, blickt Lowak voraus.

Für die Rückrunde soll das mit Rückkehrer David Herting und Neuzugang Kevin Brenneke, dessen Herz für den VfL Bochum schlägt, ausreichen. „Unser großes Plus ist, dass wir einige Spieler in der zweiten Mannschaft haben, die wir bedenkenlos reinwerfen können“, richtet Klaas ein dickes Lob an die Reserve, die unter Mario Brambrink und Philipp Jacobs an der Spitze der Kreisliga B mitmischt. In Absprache mit dem Trainer-Duo sollen wie in der Hinserie bei Bedarf Spieler hochgezogen werden, aber nicht fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören. „Die Zweite soll auch ihr Ding machen“, betont Dirk Lowak. „Wir wollen keine Jungs hochholen, die dann eventuell überwiegend nur auf der Bank sitzen.“

Zumal die „Erste“ mit Kevin Brenneke nun über eine wertvolle Alternative mehr verfügt. Der Neuzugang könnte seine Feuertaufe bereits am kommenden Samstag (4. 1.) beim Hallenturnier der DJK-VBRS erleben. „Normalerweise müsste das bis dahin mit der Spielberechtigung klappen“, sagt Christoph Klaas. „Das wäre vor dem Coesfelder Publikum doch ein schöner Einstieg.“