Der Eismann in der Badehose

Allerdings hatte der 41-Jährige die Rechnung ohne Christof Wandratsch gemacht, einem der erfolgreichsten deutschen Langstrecken-Schwimmer und Titelträger bei der ersten Eisschwimm-Weltmeisterschaft 2015 in Murmansk. Denn irgendwann im folgenden Sommer erinnerte er Koitka mit der Frage, wie weit er mit dem Training sei, nachhaltig an das vollmundige Versprechen – aus dem es von nun an kein Entrinnen mehr gab. Seitdem zählt der Coesfelder zur harten Gilde der Eisschwimmer, für die am kommenden Wochenende die German Open in Veitsbronn bei Nürnberg und Anfang Februar die WM in Bled/Slowenien ansteht.

Okay, ab ins Wasser und los – wenn das so einfach wäre! Was für Mark Koitka im ersten Moment nicht einmal mit den eisigen Temperaturen zu tun hatte, sondern mit dem Element an sich. „Als Fußballer hatte ich doch mit dem Wasser überhaupt nichts an der Kappe“, zuckt er mit den Schultern. Alles drehte sich bei ihm um den Ball, in allen Jugendteams der DJK Coesfeld-VBRS, als Seniorenspieler, als Trainer und Schiedsrichter. Seit seiner Rückkehr vom Bodensee, wo er sechs Jahre lang beruflich für einen Schwimmsport-Ausrüster tätig war, bringt er sich als Teamleiter Marketing wieder aktiv in der DJK-Fußballabteilung ein. Aber selbst schwimmen? „Ich musste überhaupt erst lernen, mal 200 Meter am Stück zu kraulen.“

Große Klappe und nichts dahinter, den Stempel wollte er sich nicht aufdrücken lassen. Also stürzte er sich zum Training in den Bodensee, vom dem er damals nur drei Minuten entfernt wohnte. Zunächst im Sommer, dann auch bei fallenden Temperaturen. Beim Eisschwimm-Camp im Wöhrsee im bayerischen Burghausen wagte sich Koitka erstmals in sechs bis sieben Grad kaltes Wasser – „und eine Woche später habe ich mich in Bergen bei Ruhpolding bei zehn Zentimetern Schnee in einen Tümpel geworfen“, erzählt er. „Das hat Spaß gemacht.“

Spaß, trotz der irren Kälte. Denn Eisschwimmen bedeutet nicht, sich in einem schützenden Neoprenanzug in die Fluten zu stürzen, sondern so wie ein „gewöhnlicher“ Schönwetter-Schwimmer. „Badehose, Schwimmbrille, eine Silikonkappe“, listet der 41-Jährige auf. „Mehr ist nicht erlaubt.“ Nach zwei bis drei Minuten trete eine Gewöhnung ein. „Dann weiß der Körper, was zu tun ist“, erzählt er. „Aber es ist und bleibt eine Extremsportart.“ Eine, die durch das kalte Wasser sehr viel Kraft koste. Irgendwann frieren fast unmerklich die Bewegungen ein, weiß Koitka aus Erfahrung, dessen Körper zudem eine ungewöhnliche Reaktion zeige: „Irgendwann spreizt sich bei mit der kleine Finger der rechten Hand ab.“

Mark Koitka hat seine Herausforderung gefunden, der er sich immer wieder gerne stellt. Die Frage, ob er denn bekloppt sei, muss er sich hin und wieder gefallen lassen. „Aber das nervt mich nicht“, lächelt er. Denn jedes Mal, wenn er in das kalte Wasser eintaucht, erhält er für sich die Bestätigung: Große Klappe, ja – aber viel dahinter!