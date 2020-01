Favoriten lassen nichts anbrennen

14 Mannschaften tummelten sich in der Zweifachsporthalle in Osterwick – sehr zur Freude von Brigitte Komsthöft, der Koordinatorin Frauenfußball im Kreis Ahaus/Coesfeld: „Ich bin sehr dankbar, dass die Westfalia kurzfristig eingesprungen ist und diese Vorrunde möglich gemacht hat“, verwies sie auf organisatorische Probleme im Vorfeld, die es schwierig gemacht hatten, eine Halle und einen Ausrichter zu finden. Auf dem Spielfeld haben sich die Gastgeberinnen dafür allerdings nicht belohnt, denn sie verloren ihre drei Partien und blieben ohne Punkt. Schadlos hielt sich Landesligist SG Coesfeld 06 mit drei Siegen gegen SG Heek/Oldenburg (6:1), Westfalia Osterwick (4:2) und GW Hausdülmen (3:1).

In Gruppe D dominierten Landesligist GW Nottuln und Bezirksligist Turo Darfeld das Geschehen eindeutig. Nach dem 1:1 im direkten Duell blieben die Darfelderinnen in den weiteren drei Spielen ohne Gegentor und schafften mit dem 2:0 gegen Union Lüdinghausen, 3:0 gegen ASC Schöppingen und 2:0 gegen Borussia Darup souverän den Einzug in die Endrunde. Das gelang auch dem A-Ligisten SW Holtwick, der sich in Gruppe E mit einem 3:0 gegen TSG Dülmen und 2:1 gegen SuS Hochmoor sowie einen 1:1 gegen SG Hiddingsel/Rorup und dem 0:3 gegen Fortuna Seppenrade auf Rang zwei setzte. Insgesamt zeigte sich Brigitte Komsthöft mit dem Verlauf der Vorrunde sehr zufrieden: „Ich bedanke mich ausdrücklich beim Ausrichter Westfalia Osterwick und den drei Schiedsrichtern Niklas Helling, Adnan Engin und Henning Kock für ihren professionellen Einsatz.“

Der Hallenkreismeister 2020 im Frauenfußball wird am kommenden Sonntag (12. 1.) ab 10 Uhr in der Sporthalle in Buldern ermittelt, wo die SG Hiddingsel/Rorup die Endrunde ausrichtet. Als Titelverteidiger geht dann der Landesligist Union Wessum ins Rennen.