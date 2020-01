„Projekt acht“ fest im Blick

Volleyball: SG Coesfeld 06 tritt morgen in Bielefeld an

Coesfeld. Das ehrgeizige Ziel steht. Acht aus zehn lautet das Motto, aktuell noch sieben aus neun. Kein Lotto, sondern die Marschroute der SG-Volleyballer bis zum Saisonende: So viele Siege sollen noch her. „Da wären drei Punkte in Bielefeld natürlich sehr vorteilhaft“, blickt Philipp Heuermann auf die Auswärtsaufgabe. Für die Bilanz, aber auch, um aus dem ersten Spiel des Jahres ein gutes Gefühl mitzunehmen.