Enges Rennen bei den Mannschaften

Zum zweiten Mal lag die Verantwortung für das 24-Stunden-Schwimmen um den Sparkasse Westmünsterland-Cup beim Leiter der DJK-Triathlonabteilung. „Ich denke, wir haben es gut hinbekommen“, freute er sich über positive Rückmeldungen der Teilnehmer.

Dabei war gegen Mittag noch reichlich Adrenalin ins Blut geschossen. Denn drei Stunden vor Schluss lagen die Mannschaften des SuS Stadtlohn Triathlon und von W+F Münster I absolut gleichauf. „Dafür haben wir keine Regelung“, musste Lübke in Erwägung ziehen, gleich zwei erste Plätze zu vergeben. Die beiden Teams haben es aber sportlich geregelt und bis zum Ende durchgezogen – nachdem die Münsteraner lange geführt hatten, sicherten sich die Stadtlohner im Endspurt mit gerade einmal 250 Metern Vorsprung den Sieg. Auf Rang drei landeten „Wiebkes Männer“ aus Emsdetten, schon längst Stammgäste in Coesfeld.

15 Mannschaften waren am Start, darunter ein kombiniertes Jugendteam des SC Coesfeld und SV Rheine, dazu zwölf Einzelstarter. Das war eine größere Beteiligung als im Vorjahr, gleichbedeutend mit einer Mehrbelegung der fünf Bahnen, was aber reibungslos funktionierte. „Es gab keine negativen Rückmeldungen, dass es zu eng gewesen sei“, berichtete der Organisator. „Also werden wir das auch in Zukunft so beibehalten.“

Michael Lübke selbst hatte sich keine Mütze Schlaf gegönnt. Bis morgens um 7 Uhr gab er die geschwommenen Kilometer in den PC ein, ehe er vom EDV-Experten Benedikt Klinge abgelöst wurde. Danach mischte er weiter mit unter den fast 40 Helfern, die erneut diese Mammutaufgabe bewältigten: „Und das alles ehrenamtlich!“