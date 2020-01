Wölfe zähmen – Teil zwei

33:26 für die DJK-Damen, so lautete das Ergebnis Ende Oktober. „Da haben wir eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt“, erinnert sich der Trainer gerne an diese Auswärtspartie zurück. Mit der Spielweise des mit vielen jungen Akteurinnen bestückten Gegners, der mit einer offensiven Deckung auf Ballgewinne und Tempo setzt, sind sie hervorragend zurechtgekommen. „Das bedeutet für uns: viel Bewegung ohne Ball“, kündigt Haverkämper an. Darauf haben sie sich in den vergangenen beiden Wochen im Training konzentriert eingestellt.

Ebenso wie die Mendenerinnen haben die DJK/VBRS-Damen im neuen Jahr noch kein Meisterschaftsspiel bestritten, weil die letzte Hinrundenpartie in Riemke auf den 1. Februar verlegt wurde. Ein Testspiel gegen den Oberliga-Zweiten Ibbenbürener SV ging deutlich verloren. „Ich würde sagen, da war noch Luft nach oben“, umschreibt der Trainer den Auftritt, bei dem aber Magda Hemker, Christel Leufke und Diana Waning nicht zur Verfügung standen. Das sieht morgen anders aus, denn personell liegt alles im grünen Bereich.

Im ersten Rückrundenspiel wollen die Coesfelderinnen an die hervorragende Hinserie anknüpfen, die sie auf Rang zwei der Verbandsliga-Tabelle gebracht hat. „In der Region wollen wir bleiben“, betont Dirk Haverkämper, der am ungewöhnlichen Termin für einen Heimspieltag auf reichlich Dampf von der Tribüne setzt: „Wir hoffen, dass auch am Sonntag viele Zuschauer in die Halle kommen.“ 7 Anwurf: Sonntag, 16 Uhr, Halle 1 des Schulzentrums Holtwicker Straße.