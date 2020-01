So ganz ohne Drama

Coesfeld. Die abgekauten Fingernägel vom Kroatien-Krimi der deutschen Nationalmannschaft am Abend zuvor sollten nicht noch mehr strapaziert werden. Nein, die DJK/VBRS-Handballerinnen schonten das Nervenkostüm der Zuschauer und lieferten lieber entspannte Unterhaltung zur Kaffeezeit am Sonntagnachmittag. „Der Gegner war völlig chancenlos, wir waren in allen Bereichen besser“, fasste Dirk Haverkämper die 60 Minuten treffend zusammen. 34:22 hieß es am Ende gegen die SG Menden Sauerland Wölfe – und plötzlich thronen die Coesfelderinnen an der Tabellenspitze.

Von Frank Wittenberg