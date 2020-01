Junge „Bulls“ sind Sonntag gefragt

Eine Woche vor dem Super Bowl, dem Endspiel der Saison in der National Football League im American Football, kann der Sport selbst ausprobiert werden. Erstmals waren die Coesfeld Bulls im vergangenen Jahr im Meisterschaftsbetrieb der NRW-Liga an den Start gegangen und hatten die Premieren-Spielzeit insgesamt auf Rang vier abgeschlossen. Vor allem aber hatten sie mit ihren Auftritten im Sportzentrum Süd für Aufmerksamkeit gesorgt. „Teilweise hatten wir mehrere hundert Zuschauer am Platz“, lächelt Driemer.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die neue Saison, die voraussichtlich Ende April starten wird. „Künftig würden wir gerne auch mit einer Jugendmannschaft am Start sein“, berichtet Jonas Driemer. Deshalb wird am Sonntag (26. 1.) in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der Pictorius-Sporthalle die Gelegenheit geboten, den Sport kennenzulernen. Ein Training soll Einblicke geben, zudem stehen die Aktiven der Bulls auch den Eltern für Fragen zur Verfügung.

Mitzubringen von den Teilnehmern sind Sportsachen, Hallenschuhe und eventuell Getränke. Für Kaffee und Kuchen sorgen die Organisatoren.