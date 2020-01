Mit voller Kapelle in die Kaiserstadt Aachen

Die Besetzung könnte ein dicker Pluspunkt sein. „Volle Kapelle“, vermeldet der Außenangreifer, zumal Trainer Iraj Shir Ali schon beim Training unter der Woche mit reichlich Personal arbeiten konnte. So werden sie auch heute Mittag mit stattlicher Besetzung die lange Reise in die Kaiserstadt antreten – unter anderem mit Sebastian Förster als zweitem Zuspieler, der zuletzt wegen seiner Trainerverpflichtungen passen musste. Und dann ist da noch einer, dem Philipp Heuermann so etwas wie eine „Wunderheilung“ attestiert: Sven Schmitz, für den die Saison wegen seiner Knieprobleme eigentlich gelaufen schien. „Er nutzt jetzt ein neues Tape für die Patellasehnen und hat während der Woche schmerzfrei trainiert.“ Das Comeback scheint also möglich.

Einstellen müssen sie sich auf einen Gegner, der stark in der Feldabwehr agiert und sehr stark aufschlägt. Die Erfahrung mussten die Coesfelder schon im Hinspiel machen, als sie eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand gaben und mit 2:3 verloren. Das soll sich nicht wiederholen bei der PTSV-Reserve, die zwar nur auf dem drittletzten Platz liegt, aber zuletzt einen 3:1-Erfolg in Brühl gefeiert hat. „Wenn wir aber im oberen Drittel mitmischen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen“, betont Philipp Heuermann – auch als passenden Aufgalopp für das erste Heimspiel des Jahres, das am kommenden Samstag (1. 2.) um 20 Uhr gegen den Brühler TV folgt. 7 Anpfiff: heute, 16 Uhr, Sporthalle Maria Montessori Gesamtschule in Aachen.