SG 06 kommt auswärts erneut nicht in die Gänge

Dabei war die Partie wie schon beim 2:3 in der Hinserie gut gestartet: Zwar lagen die Coesfelder um Trainer Iraj Shir Ali anfangs zurück, drehten den Spielstand dann aber zu ihren Gunsten und holten sich den ersten Satz deutlich mit 25:18. In der Folge gelang es den Aachenern aber erneut, sich hervorragend auf das Spiel der SG einzustellen. „Sie haben uns wieder mit ihren starken Aufschlägen unter Druck gesetzt“, berichtete Heuermann. Und dabei legten die Gastgeber den Fokus vornehmlich auf Thomas Wittkowski, der mit diesen Angaben immer wieder beschäftigt wurde und so seine Qualitäten im Angriff zu selten ausspielen konnte. Weil die Coesfelder im zweiten Durchgang schnell deutlich hinten lagen, wechselten sie munter durch und gaben den Satz mit 15:25 ab.

Allerdings gelang es auch danach nicht, wieder in die Spur zum kommen. „Aachen hat weiter sehr stark aufgeschlagen, bei uns fehlte das Risiko“, gab Philipp Heuermann zu. „Das hat den Ausschlag gegeben.“ Die PTSV-Reserve holte sich auf die Sätze drei und vier mit 25:20 und 25:21 und sackte drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt ein.

Und die SG'ler? Die mussten frustriert die Rückreise antreten, denn diese Niederlage war nicht allein auf die Qualitäten des Gegners zurückzuführen. „Wir haben mal wieder auswärts unsere Leistung nicht abgerufen“, gab Heuermann zu – verbunden mit der Feststellung, dass bisweilen ein paar Prozent fehlen, wenn sie das eigene, so lautstarke Publikum nicht im Rücken haben. Das sollte am Samstag (1. 2.) anders sein, wenn um 20 Uhr das erste Heimspiel des Jahres gegen den Brühler TV ansteht. 7 PTSV Aachen II – SG Coesfeld 06 3:1 (18:25, 25:15, 25:20, 25:21).