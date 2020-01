Noch lange nicht fertig

Die Tatsache, dass die Coesfelderinnen aktuell auf Rang eins der Verbandsliga thronen, habe dabei nicht den Ausschlag gegeben, betont Haverkämper. Denn viel wichtiger als Zahlen und Platzierungen ist ihm die Perspektive. Und die macht es nach wie vor reizvoll. „In der nächsten Zeit kommen einige gute Jugendspielerinnen nach“, blickt er auf die eigene A-Jugend. Den Verjüngungsprozess fortführen, das natürlich nach wie vor mit der Unterstützung einiger erfahrener Spielerinnen, das ist das Ziel.

Genau diese Mischung funktioniert in der laufenden Saison bisher hervorragend. Fünf Abgänge im Sommer, dazu die langwierige Verletzung von Steffi Lappe – gleich ein halbes Dutzend Spielerinnen musste der Trainer ersetzen, was mit den Neulingen hervorragend gelungen ist. „Das war allenfalls zu hoffen, aber so nicht zu erwarten“, gibt der 50-Jährige zu. „Sicherlich haben wir auch einige Spiele glücklich gewonnen.“

Deshalb drehen sie angesichts der Tabellenführung auch nicht am Kabel, sondern bleiben schön auf dem Teppich. Nach wie vor gebe es einige Baustellen, an denen gearbeitet werden müsse. „Trotzdem haben wir es wieder geschafft, eine gute Mannschaft aufzubauen“, freut sich Haverkämper. „Auch die Stimmung ist sehr gut.“ Ein Vorteil könnte sein, dass die aus vielen Studentinnen bestehende Mannschaft ab Februar auch im Training wieder breiter aufgestellt sei.

Ob es am Ende tatsächlich für den Titel und die Rückkehr in die Oberliga reicht, aus der sie 2017 abgestiegen sind? Keine Sache, mit der sie sich jetzt beschäftigen wollen. „Wir haben in der Rückrunde noch einige schwere Auswärtsspiele vor uns“, betont der Trainer, der genau weiß, dass sich sein Team mit dem heimischen Publikum im Rücken oft leichter tut. Die erste harte Nuss wartet schon am Samstag mit der Aufgabe bei Teutonia Riemke.

Die Tabellenführung nehmen sie als schöne Momentaufnahme, die Gesamtentwicklung aber steht im Fokus. Nach und nach die Youngster einbauen, das ist das Ziel. Dazu sollen einige A-Jugendliche auch schon frühzeitig ins Training eingebunden werden: „Denn der Sprung aus dem Jugendbereich in die Damen-Verbandsliga ist groß.“ Ebenso geht es auch darum, das bewährte Personal immer wieder ein Stück besser zu machen. „Lea Hemker spielt zum Beispiel eine hervorragende Saison“, verweist Haverkämper auf die Linksaußen, die neben Spielerinnen wie Magda Hemker oder Britta Reckers längst zu den Leistungsträgerinnen zählt.

Es ist eben diese Mischung, die ihn nicht zweifeln lässt. Fünf Jahre, von 1998 bis 2003, war Dirk Haverkämper bereits für die DJK/VBRS-Damen verantwortlich, von 2009 bis 2015 hat er mit Tine Hekman die DJK-Herren trainiert. Im Sommer geht er in das vierte Jahr seiner Damen-Amtszeit 2.0 – wie viele noch folgen, muss sich zeigen: „So lange sich etwas bewegen lässt, bin ich dafür zu haben.“