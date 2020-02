Coesfeld. Überall in der Halle verteilt hockten die Männer in den blauen Trikots auf den Bänken oder dem Boden. Mit leerem Blick und durchweg sprachlos. Allen voran der Trainer, der zwischen Frust und Fassungslosigkeit schwankte. „Ich weiß nicht, was da in den Köpfen los ist“, sah sich Sven Holz weit davon entfernt, eine messerscharfe Analyse liefern zu können. Denn es gibt gewöhnliche Niederlagen – und ganz selten so ein Erlebnis wie dieses 18:19 der DJK/VBRS-Handballer gegen die SG Sendenhorst, nach dem sich niemand erklären konnte, warum die beiden Punkte nicht einfach in Coesfeld geblieben waren.

Von Frank Wittenberg