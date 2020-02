Fünf eiskalte Kontertore vor der Pause

Coesfeld/Darup. Was war denn da los? Borussia Darup, Tabellen-13. der Kreisliga A, gewinnt 5:1 beim Spitzenreiter und „Weihnachtsmeister“ DJK Coesfeld-VBRS. „Das ist Vorbereitung“, sagte Lorenz Beermann, Fußball-Obmann der Gäste, und ordnete den Sieg richtig ein, „das Ergebnis hat nix auf den Hacken.“ Micky Gravermann, der Coach, schlug nach dem Abpfiff ähnliche Töne an: „Keiner sollte diesen Test überbewerten“, warnte er seine Kadetten, damit sie bloß nicht glauben, sie seien die Größten, „nach neun Einheiten in den vergangenen zwei Wochen haben wir uns aber belohnt für die harte Arbeit.“

Von Allgemeine Zeitung