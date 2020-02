Alte Bekannte in neuer Rolle

Mit der Vorstellung gestern Abend ist ein langer Prozess abgeschlossen worden. Viele Gespräche haben sie in der Trainerkommission geführt, in der Schemmer wertvolle Unterstützung von Abteilungsleiter Christian Lechtenberg und Ralf Tendiek erhalten hat. Letztlich fiel die Entscheidung für das Duo Heinze und Erwig „Mit ihnen können wir unseren Neuaufbau fortsetzen“, betont Lechtenberg. „Schließlich wollen wir unsere Mannschaft auf für nachstrebende Jugendspieler attraktiv halten.“

Ein loses Gespräch mit Karsten Erwig in der Winterpause habe den Stein ins Rollen gebracht, erzählt Hendrik Schemmer. Der habe die Idee mit Claus Heinze entwickelt – „weil wir uns schon sehr lange kennen und ohnehin mal geplant hatten, gemeinsam ins Trainergeschäft einzusteigen“, lächelt Erwig. Eine kleine, aber dank der modernen Technik nicht unüberwindbare Hürde stellte die Tatsache dar, dass Heinze noch bis Mitte April beruflich an einer Uni in Virginia/USA weilt. „Mit FaceTime hat das gut funktioniert“, beschreibt Schemmer seine „Verhandlungen“.

Mit den beiden 32-Jährigen kommen zwei ehemalige und langjährige Spieler zurück ins Sportzentrum West. Karsten Erwig hat ab 2011 für die DJK-VBRS gekickt, ehe er im Westfalenliga-Jahr 2014/15 zu seinem Heimatverein SC Reken zurückgekehrt ist. Claus Heinze kam 2012 vom SuS Stadtlohn nach Coesfeld und hat im vergangenen Sommer unter Engin Yavuzaslan das Double gefeiert, ehe es ihn in die USA gezogen hat.

Gemeinsam wollen sie mit „ihrer“ DJK-VBRS in die Zukunft gehen – unabhängig davon, in welcher Liga der aktuelle A-Liga-Spitzenreiter in der nächsten Saison spielt. Aus dem aktuellen Kader werde kein Spieler den Verein verlassen, freut sich Christian Lechtenberg. Wenn es nach dem ersten Konsolidierungsjahr schon direkt mit dem Wiederaufstieg klappen sollte, wird sich niemand dagegen wehren. „Wir wünschen der Mannschaft, dass sie weiter Erfolg hat“, sagt Karsten Erwig mit einem Augenzwinkern. Alles kann, aber nichts muss.