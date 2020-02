Ein Punkt und kein Döner

Ärgerlich. Nicht nur, weil sie so dicht dran waren. Eine Niederlage bei diesem starken Essener Team, das kann vorkommen – „so sollte sie aber nicht passieren“, sprach Heuermann Klartext. „Wir haben wieder einmal auswärts nicht das abgerufen, was uns in den Heimspielen so stark macht.“ Natürlich sei die Atmosphäre in fremder Halle so ganz anders: Während in Coesfeld regelmäßig weit über 200 Fans Remmidemmi auf der Tribüne machen, hatten sich rund 15 Interessierte in die Essener Sporthalle verirrt. „In unserer Halle übernimmt das Publikum das Pushen für uns“, verweist der Außenangreifer auf den großen Unterschied. „Auswärts müssen wir uns selbst zusammenraufen – und das müssen wir künftig wieder besser machen.“ Auch ohne Fans im Rücken in den Spieltagsmodus zu kommen, da sind sie selbst gefordert.

Im ersten Satz legten die SG'ler sehr ordentlich los, erarbeiteten sich eine Führung von fünf Punkten, verloren aber am Ende doch mit 25:27. Das umgekehrte Bild lieferten die beiden Teams im zweiten Durchgang, in dem zunächst die Coesfelder hinten lagen, dann aber mit 25:22 den Ausgleich schafften. „Den dritten Satz haben wir dann klar dominiert“, blickte Heuermann auf das 25:15, das ihnen die 2:1-Führung bescherte.

Das besagte Drama entwickelte sich im vierten Durchgang, als die SG 06 den Sieg beim 24:21 schon auf dem Silbertablett vor sich hatte, aber nicht zugriff. Dabei sei der Gegner nicht einmal mit dem stärksten Kader angetreten. „Trotzdem waren das ausgebuffte Jungs“, stellte Philipp Heuermann fest. „Die haben nicht spektakulär angegriffen, aber kaum Fehler gemacht.“ Und in diesem entscheidenden Moment gelang es der Humann-Reserve, den Gegner mit guten Aufschlägen unter Druck zu setzen und den Satz noch zum 26:24 zu drehen. Ein Nackenschlag für die Coesfelder, der saß, denn im Tiebreak gerieten sie schnell in Rückstand und verloren letztlich klar mit 9:15.

Drei Punkte hätten es sein können, vielleicht sogar müssen, am Ende nahmen sie nur einen Zähler mit auf die Heimreise. Statt eines Döners auf Kosten des Trainers gab es Pizza auf eigene Rechnung – und die Gewissheit, dass sie am kommenden Samstag (29. 2.) um 20 Uhr in eigener Halle ordentlich was draufpacken müssen: Dann kommt Tabellenführer RSV Much & Buisdorf. 7 VV Humann Essen II – SG Coesfeld 06 3:2 (27:25, 22:25, 15:25, 26:24, 15:9).