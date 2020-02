Samstag soll die Aufstiegsparty steigen

Nun geht es am kommenden Samstag (29. 2.) gegen die Reserve der DJK Everswinkel endgültig um den Aufstieg. Die Partie beginnt um 16.30 Uhr in Mesum. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit dem Landesliga-Aufstieg – und dann kann noch am Samstagabend beim Heimspiel der ersten Volleyball-Mannschaft der SG 06 gegen den Regionalliga-Spitzenreiter RSV Much & Buisdorf (Spielbeginn 20 Uhr im Schulzentrum Holtwicker Straße) bereits die große Aufstiegsfeier der Zweiten beginnen.