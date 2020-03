DJK/VBRS-Damen nehmen sich einen Durchhänger

Die Hoffnung, dass die Pleite im Spitzenspiel gegen Kinderhaus keine Wirkung hinterlassen haben möge, platzte schnell. Nur die Anfangsviertelstunde verlief ausgeglichen, dann setzten sich die Gäste ab, und das viel zu mühelos. „Wir haben den Gegner ja nicht wirklich angefasst“, stellte der Trainer fest. „Wir waren nicht aggressiv genug und haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen.“ Zumal sich dazu ein weiteres Problem auftat: Im „Siebenmeter-Werfen“, wie Haverkämper die Partie zusammenfasste, zogen die Coesfelderinnen zu häufig die Niete. 22 Strafwürfe verteilten die Schiedsrichter insgesamt, allerdings ließen die DJK-Damen satte fünf ihrer ersten sechs Versuche in Durchgang eins aus – was ebenfalls erklärt, warum sie zur Pause mit 15:19 im Hintertreffen lagen. Erst mit Juliana Hüls fand sich in der 27. Minute eine Schützin, die fortan ihre sieben Strafwürfe verwandelte.

Zwei vergebene Siebenmeter bescherten einen schnellen 1:4-Rückstand (6.). Mit dem 6:6 durch Lea Baikowski glichen die Coesfelderinnen erstmals aus und lagen beim 9:8 endlich in Führung (16.) – das sollte aber das einzige positive Gefühl bleiben. Mit fünf Treffern in Folge zum 9:13 lenkte Brambauer die Partie wieder in die andere Richtung. „Wir dürfen niemals so viele Siebenmeter verwerfen, aber wir haben auch einfach zu viele Gegentore bekommen“, sprach der Trainer Klartext.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien das Ding noch einmal kippen zu können. Die DJK-VBRS arbeitete sich heran, verkürzte auf 21:23 (37.). „In der Phase lief es ordentlich, dann aber plötzlich wieder nicht“, sah Haverkämper nur ein kurzes Zwischenhoch. Brambauer zog wieder weg, hielt lange Zeit einen Vier-Tore-Vorsprung und nutzte in der Schlussphase die vielen leichten Fehler der Gastgeberinnen eiskalt aus. 33:39 hieß es am Ende, das war deutlich. „Offenbar sind wir aktuell in einem kleinen Loch“, stellte der Trainer fest. „Aber deshalb werden wir jetzt nicht unruhig.“ 7 DJK Coesfeld-VBRS – VfL Brambauer 33:39; Maike Kreikenberg und Jule Bömer (im Tor), Juliana Hüls (12/7), Lea Baikowski (8), Britta Reckers (6), Lea-Sophie Schneider (4), Magda Hemker (2/1), Diana Waning (1), Christin Thiery, Maike Dieker, Lu Ann Dirks.