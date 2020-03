Pia Meßing sammelt zwei Titel ein

Auch Mirja Lukas gelang in der Altersklasse W 15 eine neue persönliche Bestleistung über die 60 Meter Hürden in 10,20 Sekunden, ebenso wie ihre Trainingskollegin Lena Edeler. Sie lief in der Altersklasse W 14 gute 10,28 Sekunden. Über die 60 Meter „flach“ hatte Lena zuvor 8,97 Sekunden benötigt.

Der Vierten im Bunde, Lina Weyer, gelang bei ihren ersten Westfalenmeisterschaften ein Satz auf 4,91 Meter im Weitsprung, was am Ende Platz vier in der Altersklasse W 14 bedeutete. Auch über die 60 Meter war sie gut unterwegs: Hier schaffte sie erst im Vorlauf mit 8,46 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung, die sie im Endlauf noch auf 8,45 Sekunden verbesserte.

Felix Claeßen und Joris Lücking gingen in der Altersklasse M 14 über 60 Meter und 60 Meter Hürden an den Start. Für beide waren es die ersten Meisterschaften. Felix schaffte es über die 60 Meter mit 8,03 Sekunden ins Finale und lief da als Fünfter mit neuer persönlicher Bestmarke in 8,01 Sekunden über die Ziellinie. Joris benötigte 8,73 Sekunden. Die 60 Meter Hürden liefen bei beiden noch nicht optimal (Felix 11,60 sec und Joris 11,89 sec). „Wir werden in den nächsten Wochen die Technik bei beiden Jungs noch verbessern, und dann sollten sie auch wesentlich schneller über die Hürden sein“, erklärte Matze Bertels.