Auf Titeljagd in der Lönsheide

Leichtathletik: Kreiswaldlaufmeisterschaften am 28. März in Lette

Lette. Natürlich behalten sie die aktuellen Corona-Entwicklungen genau im Auge. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Kreiswaldlaufmeisterschaften stattfinden können“, sagt Bonimir Dolic. Mit dem gesamten Team der DJK Vorwärts Lette sitzt der stellvertretende Abteilungsleiter Leichtathletik in den Startlöchern, damit der Wettbewerb am Samstag (28. 3.) in der Lönsheide wieder zu einem besonderen Erlebnis wird – und ihnen und den vielen begeisterten Läufern nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht wird: „Sollte sich aber etwas an den Vorgaben der zuständigen Gesundheitsbehörden ändern, werden wir dementsprechend reagieren.“