„Absolut nachvollziehbar, wir ziehen da natürlich mit“, erklärt Philipp Heuermann von den Volleyballern der SG Coesfeld 06. „Trotzdem ist schade, dass die Saison jetzt vorbei ist. Wir hätten noch zwei coole Heimspiele vor einer tollen Kulisse gehabt.“ Gleichzeitig bleibt für den Abteilungsleiter und Außenangreifer noch eine Frage offen. „Wir wissen nicht, was mit der Auf- und Abstiegsregelung passiert“, sagt Heuermann. Seine Mannschaft sei davon nicht betroffen, mit dem fünften Platz hat sie mit Auf- und Abstieg nichts zu tun. „Aber unsere Zweite ist ungeschlagen durch die Saison gegangen“, merkt er an. „Was die Wertung angeht, hängen wir im Moment komplett in der Luft.“ Letztlich müsse abgewartet werden, wie der Deutsche Volleyball-Verband entscheidet.

Für die SG-Volleyballer ist jetzt Pause angesagt. „Wir werden erst einmal den Trainingsbetrieb einstellen“, verrät Heuermann. Sein Fokus liegt bereits auf die nächste Spielzeit in der Regionalliga. „Wir haben jetzt genügend Zeit, um uns zu regenerieren“, versucht er das vorzeitige Saisonaus positiv zu sehen. „Nun geht es darum, alles zu tun, damit sich das Virus nicht weiterverbreitet.“ Schließlich gehe die Gesundheit vor.