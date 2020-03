Fünf Wochen Zwangspause

„Es ist uns bewusst, dass es eine drastische Maßnahme ist“, stellt Willy Westphal, Vorsitzender des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld, klar. „Leider sahen wir im Sinne der Verantwortung für unsere Aktiven und Zuschauer keine andere Möglichkeit.“ Alle Vereine seien bereits kontaktiert und informiert worden. „Im Sinne der Solidarität hoffen wir auf das Verständnis unserer Vereine“, erklärt Westphal und macht deutlich: „Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen.“ Inwieweit der Trainingsbetrieb aufrechterhalten wird, ist den jeweiligen Verantwortlichen selbst überlassen. „Es wäre konsequent, aber es liegt in den Händen der Vereine“, meint Westphal. Darüber hinaus seien diese weiterhin aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind oder Symptome aufweisen.

Wie geht es nun weiter? „Der Wunsch, die Saison regulär zu beenden, besteht weiter", so Westphal. „Das geht nur, indem wir die Saison verlängern." Wie genau das passieren soll, sei allerdings noch nicht geklärt. „Der Verband wird sich diesbezüglich noch zusammensetzen", verspricht Westphal. „Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir sie sofort kommunizieren."