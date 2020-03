Nach nur einem Tag ist Schluss

Ein bitterer Einschnitt, aber notwendig, daran lässt Voss keinen Zweifel. Auch wenn Turniere an anderen Orten zunächst noch weitergeführt worden seien: „Ohne Zuschauer, das wollten wir dann auch nicht, gerade vor dem Hintergrund dass am Sonntag die Jungreiterprüfungen laufen sollten, bei denen erfahrungsgemäß viele Familienmitglieder dabei sind“, berichtet der Vorsitzende – „wohlwissend, dass ein Turnierabbruch auch eine immense Kostenbelastung ist, gab es doch keine Alternative mehr.“

Vor dem Abbruch sind am Freitag noch insgesamt sieben Springprüfungen durchgeführt worden. In der Springprüfung Kl. M* der Sparkasse Westmünsterland setzte sich Juliane Rölfing mit „Come an feel“ vom RV Gestüt Forellenhof fehlerfrei und mit der schnellsten Zeit bei einem Vorsprung von nur 25 Hundertsteln vor Nicole Persson (ZRFV Borken) mit „Doo-Wop“ und Wiebke Sievert (ZRFV Schöppingen) mit „Caspar“ durch. Valentin Meiss vom ZRFV Legden belegte mit „Cornetta Blue“ Rang vier. Die Springpferdeprüfung Kl. M* ging an Edmund Guntz-Malblanc (ZRFV Borken) mit „Emil“ vor Nicole Persson mit „Charmante“ und Sandra ter Bahne mit „Cascare“, beide vom ZRFV Borken. Hier platzierte sich Elmar Vinkelau (ZRFV Legden) mit „Calisto“ auf Rang fünf.

Edmund Guntz-Malblanc und „Emil“ hatten zuvor schon die Springpferdeprüfung Kl. L für sich entschieden. Die Springprüfung Kl. L ging an Kathrin Brömmel (ZRFV Heiden) mit „Gem’s Greta“ vor Valentin Meiss mit „Cancaio“ und Juliane Rölfing mit „Come and feel“.

Wie es jetzt weitergeht? Abwarten, denn wie alle anderen Sportler hängen auch die Reiter in der Warteschleife. Zunächst bis zum Ende der Osterferien sind die Turniere wie alle Sportveranstaltungen in NRW abgesagt. Auch die Mitgliederversammlung des ZRFV Coesfeld/Lette, die für den 20. März geplant war, entfällt. Wie die Reiter die Zeit überbrücken, ist die spannende Frage, weiß Markus Voss: „Die Pferde müssen ja raus.“