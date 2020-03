Wachablösung im Vorstand

Coesfeld (wf). Als eine Art „Wind of change“ charakterisierte Jugendwartin Heike Jakob das ein wenig überraschende Engagement, das sich im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Tennisabteilung der SG Coesfeld 06 abzeichnete. Denn für den zuvor arg dezimierten Vorstand sind nun mit den neuen Mitgliedern und dem neu eingeführten Beirat insgesamt zehn Personen bereit, für die Abteilung tätig zu sein. Wichtigste Personalie in diesem Zusammenhang: Hubert Terbeck, langjähriges Mitglied der SG-Tennisabteilung, wurde einstimmig zum Nachfolger von Bernd Brockmann gewählt, der nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand. Hubert Terbeck versäumte es nicht, sich bei Bernd Brockmann für die mehr als 21-jährige Vorstandsarbeit und bei seiner Gattin Christa für die Unterstützung bei vielen Events zu bedanken.

Von Allgemeine Zeitung