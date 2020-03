Abschied vom Meistertrainer

Für den Außenstehenden mag die Entwicklung überraschend kommen, denn Iraj Shir Ali, der vor drei Jahren an der Seite von Bernhard Heuermann bei der SG 06 eingestiegen ist, hat das Team in der zweiten Saison zum Oberliga-Meistertitel geführt und es nun als Aufsteiger gut in der Regionalliga etabliert. „Das war die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte“, betont Heuermann, der selbst auch aktives Mitglied der Mannschaft ist. „Iraj hat uns sportlich auf ein anderes Niveau gehoben.“

Jetzt aber, erklärt der Abteilungsleiter, sei die Zeit für einen neuen Weg gekommen, denn technisch und taktisch habe das Personal alles aufgenommen. „Uns ist es wichtig, jetzt auch die zwischenmenschliche Komponente zu stärken“, verweist Heuermann darauf, dass die Ansprüche des Trainers mit einer internationalen A-Lizenz nicht immer zur Realität eines Teams passe, das seinen Sport zwar mit sehr viel Ehrgeiz und Aufwand, aber immer noch als Hobby betreibe. „Wir werden alles dafür tun, dass Iraj Kontakte in den Profisport knüpfen kann“, betont Philipp Heuermann. Dort werde der gebürtige Iraner sicherlich die passenden Herausforderungen finden. Mit dem abrupten Ende der Spielzeit 2019/20 sei direkt reagiert und die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet worden.

Für die Nachfolge in Coesfeld scheinen sich bereits einige Optionen zu ergeben. „Wir sind mittlerweile auch für andere Kandidaten interessant“, freut sich der Abteilungsleiter. Auch die Gespräche mit dem aktuellen Kader seien bereits weit fortgeschritten. Mit dem neuen Trainer an der Seite und möglichst der ein oder anderen Neuverpflichtung will die SG 06 in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen, kündigt Heuermann selbstbewusst an: „Dann wollen wir um den Aufstieg in die dritte Liga mitspielen!“ | Kommentar