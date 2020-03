Kurz vor der Einstellung des Sportbetriebes hat sich die SG-Mannschaft gegen den TV Jahn Plettenberg zwei weitere Meisterschaftspunkte erturnt. Erneut mussten die Gastgeber das Bodenturnen mit lediglich drei Turnern und damit ohne Streichwertung bestreiten. Simon Sandscheper und Alex Sueck waren krankheitsbedingt erst gar nicht angereist. Florian Wein-Kleinschnitker war aufgrund starker Rückenprobleme nicht in der Lage, die Bodenfläche zu beturnen. Die soliden Leistungen von Jannik Voss (11,75 Pkt.), Joshua Sachse (11,20 Pkt.) und Tim Jakob (11,80 Pkt.) reichten jedoch zum hauchdünnen Gerätsieg (34,75 Pkt. zu 34,65 Pkt.).

Am Pauschenpferd zeigten die Hausherren erneut keine überzeugende Leistung. Das Fehlen von Simon und Alexander war wiederum deutlich zu merken. Das Zittergerät der Turner gewann die SGe dennoch mit 27,55 zu 23,35 Punkten, was nicht zuletzt an den mäßigen Leistungen der Gäste lag. „Um gegen den nächsten Gegner, der KTV Dortmund, bestehen zu können, müssen wieder mindestens 30,00 Punkte geturnt werden“, resümierte Trainer Ulrich Rickert. Zur Not müssen nochmals die Übungen umgebaut werden, auch wenn der Spielraum recht gering ist. „Es darf aber nicht sein, dass bereits nach zwei Geräten der Wettkampf so gut wie verloren ist.“

An den Ringen zeigten die SG’ler richtig gute Leistungen. Insbesondere der starke Vortrag von Florian trug mit 12,40 Punkten zu einem weiteren ungefährdeten Gerätesieg (35,20 Pkt. zu 32,35 Pkt.) bei. Am Sprungtisch fiel die Vorentscheidung. Die Tsukaharas von Joshua (10,95 Pkt.), Jannik (11,70 Pkt.) und Florian (11,40 Pkt.) brachten neben 34,05 Punkten (zu 30,70) weitere zwei Gerätepunkte sowie einen Vorsprung von 9,75 Zählern vor dem vorletzten Gerät.

Am Barren präsentierten die Gäste mit Abstand ihre beste Leistung. Das Gerät ging trotz der guten Vorträge der Coesfelder mit 34,20 zu 34,95 Punkten an Plettenberg. Beim abschließenden Reckturnen zeigten die Gastgeber nochmals, wer an diesem Wettkampftag das Sagen hatte. Mit 32,55 zu 24,45 Punkten erturnten sie sich auch die letzten beiden Gerätepunkte. Ein souveräner Sieg mit dem Endstand von 198,30 zu 180,45 Punkten brachte weitere zwei Meisterschaftszähler auf die Habenseite der Coesfelder Turner.