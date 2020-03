Schwierige Suche nach Lösungen

Bei allen Diskussionen: „Es gibt zurzeit wichtigere Sachen als Fußball“, macht Klaas deutlich, der gemeinsam mit Zoui Allali für die SG Coesfeld 06 verantwortlich ist. Aber die Überlegungen, wann und wie es weitergehen kann, beschäftigt die Sportler natürlich regelmäßig. „Ich finde gut, dass der Verband zwei Wochen vorher mitteilen will, wann die Spiele fortgesetzt werden“, sagt Klaas. „Wenn das aber nicht spätestens Anfang Mai möglich ist, wird das nichts mehr.“ Dann werde es kaum möglich sein, die Vielzahl der Nachholspiele noch bis zum Stichtag 30. Juni unterzubringen.

In der Kreisliga nicht und in der Bezirksliga schon gar nicht. Selbst wenn es am 3. Mai weitergehen könnte, werden der VfL Billerbeck und der SV Gescher acht Nachholspiele angesammelt haben – der VfB Alstätte sogar elf. „Bei unser 18er-Liga ist das für mich völlig unrealistisch, das noch aufzuholen“, hält Yannick Gieseler einen Saisonabbruch für denkbar. Eine faire Lösung werde es niemals geben, betont der Trainer des VfL Billerbeck: „Vielleicht wäre es am wenigsten unfair, nichts zu werten und im Sommer wieder neu anzupacken.“ Wobei ihm klar ist, dass er damit lockerer umgehen könnte als die Spitzenmannschaften: „Wir stehen im Mittelfeld, für uns ändert sich nichts.“

Ähnlich sieht es auch Markus Lindner (Turo Darfeld). „Uns würde es nicht so stören, aber für die Mannschaften, die ganz oben stehen, wäre es sehr schade“, erklärt der Trainer, der Stand jetzt nicht davon ausgeht, dass diese Saison noch regulär beendet werden kann. „Das Problem ist ja auch, dass wir uns irgendwann wieder auf die Spiele vorbereiten müssen“, sagt Lindner. „Ich denke, ein Abbruch wäre vernünftig.“

Ein Szenario, das auch Marco Streuff (SV Gescher II) für immer wahrscheinlicher hält. Und wenn es so komme, wäre die Variante, alle Wertungen auf Null zu stellen, wohl die am wenigsten unfaire Lösung. „Für die Spitzenteams sehr schade, aber für alle anderen Mannschaften wohl in Ordnung“, urteilt Streuff, der mit seiner SV-Reserve dann den Klassenerhalt sicher hätte. Den aktuellen Titelaspiranten eine Aufstockung nach oben zu ermöglichen, werde wohl kaum umzusetzen sein.

Genau die fühlen sich jetzt zwischen allen Stühlen. „Für die Gesamtsituation wäre ein Abbruch wahrscheinlich die beste Lösung“, erklärt Denis Koopmann – für seine DJK Coesfeld-VBRS wiederum als aktueller Tabellenführer käme das richtig bitter. „Es ist utopisch, einzuschätzen, wo wir am Ende gelandet wären“, zuckt der mit den Schultern. „Aber wir hätten eine sehr gute Chance auf den Aufstieg.“ Sollte ab Mai wieder gespielt werden können, wäre es mit durchweg „Englischen Wochen“ wohl noch zu schaffen – „aber bei spielen während der Woche haben wir mit den vielen Schichtarbeitern und Studenten in unserem Kader ein Riesenproblem.“ Wenn die Saison tatsächlich nicht beendet werden könne, sei eine Nullrunde wohl noch am ehesten die Lösung, mit der alle gleichmäßig zu behandeln seien.

Der Aufschrei werde dann groß sein, da ist sich Christoph Klaas sicher. „Vielleicht wäre ja noch eine Option, die Hinrunde zu nehmen“, schlägt der SG-Trainer vor. Sein Wunsch sei, dass es irgendeine Wertung gebe – „aber ich möchte es auch nicht entscheiden müssen.“