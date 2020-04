Freistil-Rennen in der Badewanne

Klingt verrückt, ist es auch. Passt aber perfekt zum Coesfelder Parasportler, der seine Mission nicht nur in tollen sportlichen Leistungen sieht, sondern auch darin, den Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Wenn ich in diesem Jahr schon nicht zu den Paralympics kann, dann kommen die Spiele eben zu mir“, zuckt der 33-Jährige mit den Schultern. „Ich bin gut drauf, das will ich zeigen.“ Und „ganz nebenbei“ verbindet „Matze“ Mester seine ungewöhnliche Idee mit einer Spendenaktion für die „Aktion Mensch“.

Parasport in der Quarantäne: Statt Paralympics in Tokio laufen seit einer Woche die Parantäischen Spiele in Coesfeld. Jeden Tag gibt es eine Disziplin, dazu Pressekonferenzen, alles in den heimischen vier Wänden und alles dem Kreativkopf Mester entsprungen. „Vieles entsteht tatsächlich spontan“, lächelt er. „Manchmal kommen mir während des Drehs noch andere Ideen.“ Dann wird improvisiert, umgestellt – und heraus kommt jedes Mal ein witziger Clip, den er auf Facebook, Instagram und TikTok veröffentlicht. Selbst eine Eröffnungsfeier mit parantäischer Flamme hat es gegeben inklusive einem spektakulären Showact von Britney Spears . . .

Die Resonanz darauf hat alle Erwartungen übertroffen. „Damit hätte ich niemals gerechnet“, staunt Mester, der damit schon in der Sportschau aufgetaucht ist und unter anderem eine Podcast-Anfrage von Mats Hummels erhalten hat. Auch Gastbeiträge sind schon eingetrudelt, wie der von Sprinterin Gina Lückenkemper, die sich im Basketball gegen Mester probiert.

Grund genug, die Spaßaktion auch mit einem guten Zweck zu koppeln. Deshalb bietet „Matze“ Mester virtuelle Tickets für die Parantäischen Spiele an – die sind verbunden mit einer Spende in beliebiger Höhe für die „Aktion Mensch“. Die habe er sich bewusst ausgesucht, betont der Coesfelder. „Die Aktion Mensch setzt sich für gemeinnützige Organisationen wie die Tafel, die Arche oder ambulante Dienste ein“, erklärt er. „Dazu steht die Inklusion ganz oben – da sehe ich mich auch als Botschafter.“

Bis zum kommenden Sonntag (19. 4.) dauern die Parantäischen Spiele im Netz noch, dann steht die Abschlussfeier an. So lange sind auch noch Spenden möglich – wobei sich der kleinwüchsige Parasportler schon jetzt restlos begeistert von der Resonanz zeigt. „Selbst auf 100 Euro wäre ich schon stolz gewesen“, versichert Mester. Eine Summe, die seine Fans und Zuschauer schon weit getoppt haben. | Spenden sind möglich unter: https://parantaenischespiele2020.eventbrite.de/