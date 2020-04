Torjäger ohne Torchance

Der Ball ist gewöhnlich sein Freund, aber den bekommt er aktuell nur selten zu Gesicht beziehungsweise an den Fuß. „Alle Plätze sind ja dicht“, zuckt Jacobs mit den Schultern. Also bleibt nur das Laufen. Drei Einheiten in der Woche zu je 7,5 Kilometern haben die Trainer Zoui Allali und Christoph Klaas ihrem Personal auf die To-do-Liste geschrieben. Keine Erfüllung für einen Vollblut-Fußballer, aber Lucas Jacobs hält sich daran. Nach der Arbeit geht es auf den Kreuzweg. „Das macht in diesen Zeiten sogar Spaß“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Auch wenn ich sonst sicherlich nicht als laufstärkster Spieler bekannt bin.“

Vorbereiten auf den Tag X, auf den Moment, wenn sie wieder auf den Platz dürfen, mehr bleibt nicht. Wann das sein wird? Noch völlig ungewiss. Aber die Vermutung, dass diese Saison 2019/20 nicht fortgeführt werden könnte, verfestigt sich auch bei Lucas Jacobs mehr und mehr. Es gibt zurzeit wichtigere Dinge als Fußball, das steht außer Zweifel. „Trotzdem wäre es extrem bitter, wenn wir nicht weiterspielen könnten.“ Denn die SG 06 ist so nah dran am Titel in der Kreisliga A und am Bezirksliga-Aufstieg wie schon lange nicht. „Wir haben alles selbst in der Hand“, betont er angesichts der zwei Zähler Rückstand auf den Ortsrivalen DJK Coesfeld-VBRS, gegen den sie am letzten Spieltag selbst noch antreten dürfen. Außerdem stehen sie im Pokal-Halbfinale gegen den SuS Stadtlohn – da scheint selbst das Double noch möglich, das die „Blauen“ in der vergangenen Saison geholt haben.

Dieser Zweikampf, das Titelrennen der Giganten, das beschäftigte sie alle, ehe der Sportbetrieb vor viereinhalb Wochen komplett gestoppt wurde. Der DJK-VBRS zollt er seinen Respekt, denn dass die Eintrachtler nach dem Neuaufbau im Sommer schon wieder ganz oben mitmischen würden, damit sei nicht unbedingt zu rechnen gewesen: „Die haben sich mit ihrem neuen Kader sehr schnell gefunden.“ Aber auch an seine eigene Mannschaft richtet er ein großes Kompliment. „Wir spielen eine sehr gute Saison“, betont er. „Auch wenn wir phasenweise zu viele Gegentore bekommen haben.“ Ob es noch zu großen Showdown kommt, gerade auch mit dem direkten Duell am allerletzten Spieltag, vermag aktuell niemand zu sagen. „Wenn die Saison abgebrochen werden muss, ist eine Annullierung wahrscheinlich der gerechteste Schritt“, urteilt der 25-Jährige. So bitter das für die beiden Coesfelder Teams auch sei. „Dann müssen wir eben in der nächsten Saison neu anpacken.“

Lucas Jacobs will mit seinen Toren dazu beitragen, dass es endlich zum Aufstieg in die Bezirksliga reicht. Dieses Ziel verfolgt der Stürmer, der einst beim Rasensport mit dem Fußball begonnen und in der Jugend eineinhalb Jahre bei Preußen Münster gespielt hat, mit seinem Stammverein. Dem hält er seit Jahren die Treue, auch wenn ihn regelmäßig Anfragen höherklassiger Clubs erreichen. „Bei der SG fühle ich mit total wohl“, lächelt Jacobs. „Außerdem passte der Aufwand bisher ganz gut mit Beruf und Privatleben.“

So gut, dass er sich regelmäßig die Torjägerkrone in der A-Liga gesichert hat. 28 Buden waren es in der Spielzeit 2016/17, dann 30 und in der vergangenen Saison sogar 33. Dass es diesmal eher nicht mit der Ehre des besten Knipsers klappen wird, damit muss er sich wohl abfinden, denn DJK-Kollege Marius Borgert steht bereits bei 36. „Auf ihn brauche ich diesmal wohl nicht blicken“, sagt Jacobs über den „Rivalen“, mit dem er sich privat gut versteht. Aber Lucas Jacobs kann gönnen, keine Frage. „Marius kann gerne Torschützenkönig werden“, lacht er. „Dafür steigen wir auf.“