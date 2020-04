Trainiert wird nur im Garten

Seine Trainingseinheiten mit dem Ball absolviert er nach wie vor, allerdings nicht im Sportzentrum West, sondern im heimischen Garten in Hochmoor. Dort hält er seine beiden Kinder Matti (5) und Ena (10) bei Laune. Matti, der sonst bei den SuS-Minis kickt, verfügt nun über seinen Personal Trainer. „Er versteht das ganz gut, dass es wegen Corona zurzeit nicht anders geht“, erzählt Koopmann. Gleiches gilt für Tochter Ena, die allerdings ihre Reitstunden schmerzlich vermisst.

Vermissen, das Gefühl kennen wohl alle in diesen Zeiten. Denis Koopmann vermisst es, mit „seinen“ Jungs auf dem Platz zu stehen oder sonntags das Kribbeln am Seitenrand zu spüren. „Ausgerechnet jetzt, wo wir so tolles Fußballwetter haben“, schüttelt er den Kopf. Regelmäßig habe er sich in der Vorbereitung nassregnen lassen. Zwei Meisterschaftsspiele sind nach der Winterpause über die Bühne gegangen, dann war Schluss – „und seitdem haben wir gutes Wetter.“ Frühjahr, Sonne, Naturrasen, die schönste Zeit der gesamten Saison, aber nichts geht auf den Plätzen.

Und das trifft den 43-Jährigen doppelt hart. Denn er kann sich nicht damit trösten, dann eben nach dem Sommer wieder loszulegen. Am Ende dieser Spielzeit endet sein vierjähriges Engagement bei der DJK-VBRS. Zur Saison 2016/17 hatte er die zweite Mannschaft in der Kreisliga B übernommen, prompt den Aufstieg und anschließend den Klassenerhalt geschafft. Seit der Umstrukturierung im vergangenen Sommer ist er für die erste Mannschaft verantwortlich und übergibt zur nächsten Spielzeit aus freien Stücken an Claus Heinze und Karsten Erwig. „Überraschend eingestiegen und wahrscheinlich ungewöhnlich beendet“, kommentiert er die vergangenen Monate. Eigentlich wollte er schon früher eine Pause einlegen, aber die spannende Aufgabe, eine neue Mannschaft aufzubauen, hat er gerne übernommen. Zu einem Ende führen kann er es vermutlich nicht.

Dabei sind sie auf dem perfekten Weg. Aus der ehemaligen Ersten und Zweiten ein neues Team formen und dann im oberen Drittel mit spielen, das war das Ziel. Jetzt stehen sie sogar ganz oben in dieser Corona-Zwangspause, führen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den Ortsrivalen SG Coesfeld 06 an – wobei ihnen die Krönung möglicherweise verwehrt bleibt. Denn Denis Koopmann glaubt nicht daran, dass die restlichen zehn Spiele noch über die Bühne gehen. „Es wird wohl keine Wertung geben“, spekuliert er. „So bitter das für uns ist, das scheint mir die einzige vernünftige Lösung zu sein.“ Alle anderen möglichen Modelle wie eine Wertung nach Abschluss der Hinrunde hält er für wenig praktikabel. Letztlich müsse abgewartet werden, was der Verband entscheide. Ende dieser Woche sollen die Fußballer voraussichtlich „erlöst“ werden. „Dieses Warten ist einfach nervig“, schüttelt Koopmann den Kopf. „Die Hängepartie muss aufhören, dann können die Vereine auch für die neue Saison planen.“

Die findet dann ohne ihn statt. Denis Koopmann, im „echten Leben“ Berufssoldat im Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr in Mönchengladbach, verordnet sich selbst eine vorläufige Pause. Der Gedanke, dass dieses 0:3 gegen Turo Darfeld bei miesem Wetter am 8. März schon sein letztes Spiel als DJK-Trainer gewesen sein könnte, schmeckt ihm gar nicht. „Aber wir haben keinen Einfluss darauf“, gibt er sich realistisch.

Koopmann, der am Samstag 43 Jahre jung geworden ist, hätte gerne am Saisonende noch eine Mega-Feier draufgesetzt. Sollte nicht mehr gekickt werden, darf er sich immerhin damit trösten, sich als Spitzenreiter aus Coesfeld verabschiedet zu haben – was seinen Schnapper Johannes Kasnatscheew dazu motivieren könnte, neue Double-Shirts anfertigen zu lassen: „Dann wären wir zum zweiten Mal in Folge als Tabellenführer nicht aufgestiegen.“